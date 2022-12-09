Günay'dan Kılıçdaroğlu’nun KHK çıkışına 'yetersiz' itirazı: Adil yargılama yolu da açılmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı Karar TV’de yaptığı konuşmada, soruşturma geçirmeyen, takipsizlik ya da beraat alan KHK’lıların tamamının görevlerine iade edileceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Devlet kin ve öfkeyle yönetilmez. Adamı mahkemeye vermişsiniz, beraat etmiş. Türkiye bir hukuk devletiyse görevine başlatmak zorundasınız. İktidara geldiğimizde bunu yapacağız.” dedi.







Kemal Kılıçdaroğlu, ‘hiç soruşturma geçirmeyen, takipsizlik alan ya da beraat edenlerin’ görevlerine iade edileceğini söylüyor. Ancak Türkiye’deki yargılamaların ne kadar adil olup olmadığı konusunda konuşmuyor. Uluslararası mahkeme kararlarında da Türkiye’deki yargılamalarda temel insan haklarının, hukukun ihlal edildiği tescillendi. Dolaysıyla, Saray yargısının insanları ‘suç uydurarak’ mahkum ettiği uluslararası mahkeme kararlarına girmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi de bir çok konuşmasında Türkiye’deki mahkemelerin bağımsız olmadığını söyledi.







Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da bu noktaya dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu konuşmasını alıntılayan Günay, Anayasa’nın ‘suç ve cezada kanunilik’ esasını düzenleyen 38. maddesini hatırlattı. Günay, “Kovuşturulmayan, takipsizlik veya beraat kararı alanların işlerine dönmesi yasa gereğidir. İşlendiği sırada yasaların suç saymadığı eylemlerin cezalandırılması da hukuka (AY. Md.38/1) aykırıdır. Bu hukuksuzlukların da ‘adil yargılama’ yoluyla düzeltilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.









