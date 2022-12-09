Rüşvet veren alana göre daha yüksek cezalı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





2021 verilerine göre Yolsuzluğun en az olduğu ülkeler Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya.

100 puan üzerinden Rusya yalnızca 29 puan alarak 180 ülke arasında 136’ıncı sırada yer aldı. Listede Belarus, Gürcistan, Kazakistan ve Moldova'dan daha geride bulunuyor.

















İçişleri Bakanlığı'na göre, 2021'de Rusya'da bir yıl öncesine göre %14 artışla yaklaşık 35.000 yolsuzlukla ilgili suç kaydedildi. Bu suçların 18 bin 590’ı direk rüşvetle ilgili.

















İlginç olan ise Rusya'da rüşvet verenler, rüşvet alanlara göre neredeyse iki kat daha fazla hüküm giyiyor. İstisnai durum sedece büyük meblağlı rüşvetlerde. Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi istatistiklerine göre, eğer rüşvet 1 milyon ruble üstündeyse (yaklaşık 20 bin dolar) alan daha fazla ceza ile çarptırılmış.

Rusya'da, 10 bin ile 50 bin ruble arasında rüşvet verme en yaygın olan rakam seviyesi.

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde TASS ile yaptığı röportajda Rusya Başsavcısı, bu yılın sadece 9 ayında yolsuzluk suçlarından kaynaklanan zarar miktarının 37,6 milyar ruble olduğunu kaydetti. 62,2 milyar ruble değerinde mal ve mülke el konuldu



