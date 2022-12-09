Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye’de yakalanan veya öldürülen suç örgütü liderlerini içeren bir video /09 Aralık 2022 16:44

İşte Türkiye’de yakalanan veya öldürülen suç örgütü liderlerini içeren bir video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye’de yakalanan veya öldürülen suç örgütü liderlerini içeren bir video yayınladı

İşte Türkiye’de yakalanan veya öldürülen suç örgütü liderleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yakalanan veya öldürülen suç örgütü liderlerini içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun “Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin” notuyla paylaştığı videoda suçla bağlantılı kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile çektirdiği fotoğraflar da yeraldı.
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