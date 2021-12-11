Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’ /11 Aralık 2021 02:52

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, KHK’lar ile mesleklerinden ihraç edilen binlerce kişinin yaşadığı mağduriyetleri gündeme getirmeye devam ediyor.

FOX TV’deki sabah programına katılan Karaca, 150 binin üzerinde kamu çalışanının KHK’larla görevlerinden ihraç edildiğini belirterek, ”KHK’lılar sivil ölüme mahkum edildi. Bazılarının haklarında dava bile açılmıyor. Çalışamıyor. Sağlık hizmeti alamıyorlar” dedi.

Bir KHK’lı mağduriyet örneği veren Karaca, ”Eğitimci ihraç edilince pasaportu da iptal ediliyor. Yurtdışında 3. sınıfta üniversite okuyan oğlu sınır dışı ediliyor. Türkiye’de 1. sınıfta başlıyor. Öğrenci daha sonra 7 yılda üniversite bitirme şartından dolayı okuldan atılıyor İşte çoklu mağduriyettir” ifadelerini kullandı.
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KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

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