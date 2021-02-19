Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs’tan Türkiye’ye sığınmacı suçlaması /19 Şubat 2021 19:59

Kıbrıs’tan Türkiye’ye sığınmacı suçlaması

Kıbrıs Cumhuriyeti son aylarda artan sığınmacı sayısı nedeniyle Türkiye’yi suçladı. Kıbrıs Cumhuriyeti artışın Türkiye’nin yeni bir göç yolu oluşturmasından kaynaklandığını savundu.

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Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye’yi yeni bir göç yolu oluşturmak ve bu şekilde Kıbrıs’ın AB’deki en yüksek sığınmacı oranına sahip olmasına neden olmakla suçladı.

Kıbrıs Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı bugün konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kıbrıs'a yönelik göç akınının büyük kısmı göçle ilgili anlaşmaları uygulamayan Türkiye’den kaynaklandı” ifadeleri kullanıldı.

Sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki tampon bölgeden yasa dışı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçtiği belirtiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, dört yıldan beri AB üyeleri arasında nüfusuna oranla iltica başvurusu sayılarının en yüksek ülke olduğuna dikkat çekiyor.

Açıklama şöyle devam etti: “Aslında Türkiye’nin tutumu Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın üzerine orantısız olarak yük olan ve ulusal göç sistemine muazzam bir baskı uygulayan yeni bir göç yolunu engellemekten öte oluşturulmasına neden oldu.”

Açıklama şöyle devam etti “Aslında Türkiye’nin tutumu, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın üzerine orantısız olarak yük olan ve ulusal göç sistemine muazzam bir baskı uygulayan yeni bir göç yolunu engellemekten ziyade oluşturulmasına neden oldu.”

Kıbrıs AB’den yardım isteyecek

Açıklamada Lefkoşe’nin Brüksel’den bu konuyu “etkili bir şekilde çözmek üzere gereken yardımı almasını” sağlamak için “Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu göç krizinin boyutunu” aktaracağı belirtildi.

Kıbrıs’a yasa dışı göç akınını durdurmak ve yasal geri dönüşleri sağlamak için AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların göç sorununun çözümünde yardımının “acilen gerekli” olduğu belirtildi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve İçişleri Bakanı Nikos Nouris Perşembe günü yaptıkları toplantıda Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu sığınmacı sorununun boyutuna dikkat çekerek konunun 15 Mart’ta yapılacak AB dışişleri ve içişleri bakanları toplantısının gündemine alınması konusunda anlaştılar. Bakanlar konunun, Türkiye'nin gündeme geleceği  AB zirvesinde de ele alınmasını istiyor.

İçişleri Bakanı Nouris ülkenin 2019 yılında toplam 17 bine yakın sığınmacı başvurusu aldığını ve bu rakamın 2015 yılına göre yüzde 500’lük bir artışa tekabül ettiğini söyledi.
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