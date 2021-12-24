Samanyolu Haber /Gündem / Kıbrıslı Türkler Euro'ya geçmek istiyor /24 Aralık 2021 11:22

Kıbrıslı Türkler Euro'ya geçmek istiyor

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan bir kamuoyu araştırması, Kıbrıslı Türklerin yüzde 63,79'unun para birimi olarak euroyu benimsemekten yana olduğunu belirledi.

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Göç, Kimlik ve Haklar Araştırmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre Kuzey Kıbrıs'ta Türklerin çoğunluğu, düşen Türk Lirası altında ezildikleri ve enflasyon yükselirken kazançları düştüğü için euroya geçişi destekliyor.

Liranın değerindeki dalgalanmalarla birlikte temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları arttıkça, GBP (Great Britain Pound), Euro ve ABD dolarına endeksli oldukları için Kıbrıslı Türklerin ithalatının, kredilerinin ve yüksek öğrenim harcamalarının etkilendiği belirtiliyor.


KKTC ekonomisinin, Eylül ayında gıda fiyatları enflasyonunun yüzde 37.4'e ulaşmasıyla birlikte, ''Lira'nın düşüşü karşısında acı çektiği'' kaydediliyor.

KKTC'li ekonomistler de uzun süredir Euro  için Lira'dan vazgeçme taraftarı; ancak bunun, politikacıların Türkiye'yi karşısına alması anlamına geldiği ifade ediliyor.

Gazimağusa'daki Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Profesörü Mustafa Besim, ''Euro ya geçişin önündeki tek engelin mesajı Türkiye'ye iletecek siyasi iradenin bulunmaması olduğunu'' savundu. Besim, ''Ceket sadece uymuyor. Bu mesajın Türkiye'ye iletilmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisi TL'nin değer kaybını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Ama bunu burada yapamayız çünkü küçük bir ekonomimiz var'' dedi
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