Samanyolu Haber /Gündem / Kıdemli AKTROL'lerin dramatik çarkı /10 Aralık 2022 13:31

Kıdemli AKTROL'lerin dramatik çarkı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Yandaş isimler ise önce inkar etti sonra özür diledi.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

BirGün yazarı Timur Soykan, H.K.G’nin 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığını kamuoyuna duyurdu.

Olay Türkiye’nin gündemine otururken, geçmişte de birçok istismar vakasının görüldüğü yapılara tepki gösterildi. Öte yandan iktidara yakın sosyal medya trolleri ve yandaş isimler, ilk günlerde olayın gerçek olmadığını savundu, “dinin hedef alındığını” öne sürdü.

YANDAŞLAR ÇARK ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ

AKP’li trol Diriliş Postası köşe yazarı Tuğrul Selmanoğlu, H.K.G ile Kadir İstekli'nin fotoğrafını paylaşarak, H.K.G'nin 6 yaşında olmadığını yazdı.

Selmanoğlu, dava dosyasında çıkan kanıtlar üzerine ise özür diledi.

Selmanoğlu, "Bu ses kaydı sol basının veya İslam düşmanları tarafından paylaşılan bir kayıt değil. Ben devletime güveniyorum" dedi.

“MESELE ÇOCUK DEĞİL” SAVUNMASI

AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesinden Taha Hüseyin Karagöz de, istismara tepki gösterenlerin "derdinin çocuk olmadığını" savundu.

Daha sonra ise Karagöz, "Yargıyı etkilemek amacım değil elbet. Ama yeni öğrendiğim şeyler yenilir gibi değil. Allah belanızı demekten başka bir şey diyemiyorum. Umarım kısa zamanda adalet yerini bulur" diye yazdı.

Kanal Türkiye isimli YouTube kanalıyla tanınan iktidara yakın Mert Armağan da ilk başlarda "Meselenin çocuk olmadığını” öne sürdü.

Armağan daha sonra "İftiraysa da değilse de facia. Gözüme uyku girmiyor. 6 yaşında bir çocuğa böyle bir şey yapıldığını düşünmek dahi istemiyorum" paylaşımında bulundu.
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