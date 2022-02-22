Kiev sokaklarında şok ve kararlılık hakim

AFP haber ajansına konuşan ve aslen Donetskli olan 22 yaşındaki Artem Ivaschenko, “Haberi duyunca şok oldum” diyor.



2014’te bölgeyi terk etmesinin ardından, Putin tarafından alınan kararı “en korkutucu haber” olarak nitelendiren Ivaschenko, şöyle devam ediyor:



“Burada yaşıyorum, vatanımın bir kısmını çoktan kaybettim, elimden alındı. Bu yüzden memleketimi koruyacağım.”



BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, Bir başka Kiev sakini Maria Levchyshchyna ise Associated Press haber ajansına, “Rusya neden [ayrılıkçı bölgeleri] tanısın ki? Komşularınız bir gün gelip 'Bu oda bizim olacak' derse onların fikrine önem verir misiniz? O senin dairendir ve her zaman senin dairen olarak kalacaktır” ifadelerini kullanıyor.



48 yaşındaki ressam, “Ruslar neyi tanıyorlarsa tanısınlar. Ama benim görüşüme göre, bu aynı zamanda bir savaşı da kışkırtabilir, çünkü normal insanlar ülkeleri için savaşacak” düşüncelerini savunuyor.