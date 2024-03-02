Samanyolu Haber /Gündem / Kiev'den acı itiraf : Harkov'u savunamayız /02 Mart 2024 17:43

Kiev'den acı itiraf : Harkov'u savunamayız

Ukrayna’nın mühimmat sıkıntısını ortaya koyan önemli bir açıklama Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’den geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Zelensky, Harkov'un insanlara geri dönmelerini tavsiye edecek kadar korunmadığını söyledi.

Ukrayna’nın Kuzey Doğusunda bulunan Harkov önemli bir sanayi şehri ve Ukrayna’nın Kiev’den sonra en büyük şehri ve ticaret merkezi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus ordusunu geri itmeyi başaramazsa Harkov şehrini savunamayacaklarını belirten Zelensky, bu şartlarda, Rus ordusunun şehre bu kadar yakındayken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şehri koruyamayacağının altını çizdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelensky “En önemli şey sadece Harkov'un ve tüm bölgenin hava savunmasını güçlendirmek değil, aynı zamanda Rus ordusunu daha uzak mesafeye itmek. Başka türlü Harkov'u korumak çok zor olacak” dedi.

Harkov sakinlerinin şehre dönüşünün güvenli hale geldiğinde gerekli duyuruların yapılacağını ancak şu şartlarda şehre dönmek isteyen vatandaşların kişisel tercihi olduğunu da sözlerine ekledi.

Pentagon: Ukrayna düşerse NATO Rusya ile savaşır

Daha önce benzer tonda bir açıklama Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin yapmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Silahlı Hizmetlerle ilgili toplantıda konuşan Austin cephedeki durum ve ABD'den askeri destek gelmemesi konusundaki endişelerini dile getirdi. “Açıkçası Ukrayna düşerse NATO'nun Rusya ile savaşacağına inanıyorum" dedi.
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