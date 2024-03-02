Gagavuzya: Rusya’ya doğrudan yol istiyoruz

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Moldova’nın Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul ve Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov bir dizi görüşme yapmak için Moskova’ya geldi.





Rusya Federasyon Konseyi’nin Başkanı Matviyenko ile görüşen Gagavuz yetkililer, Kişinev’in özerk bölge vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğini söyledi.





Gagavuzya Başkanı Gutsul, Kişinev’in özerk bölge vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğini vurgulayarak Gagavuzya’nın Moskova’yla ilişkileri geliştirmek ve Rusya’nın desteğini kullanmak istediğini belirtti.





Bu gelişme Moldova Cumhuriyeti’nde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester’in ardınan bir başka özerk bölgesi Gagavuzya’dan da Rusya’ya yardım çağrısı gelmiş oldu.





Gagavuz başkan, “Onlarca yıl dosttuk, Rusya Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz vardı. Bunu sürdürmek istiyoruz. En azından Rusya’ya transfer olmadan, lojistikte sorun yaşamadan ulaşmak istiyoruz çünkü artık çok zor. Rusya’da çok sayıda Gagavuz yaşıyor. Aralarında iş için gidenler var. Şimdi evlerine dönmeleri çok zorlaştı. Ayrıca Gagavuz tarım ürünleri için Rusya pazarına erişimin açılmasını istiyoruz.” Dedi.





‘Gagavuzya’ya yardım etmeye hazırız’





Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Moldova’da olup bitenleri, mevcut iktidarın açıkça ifade edilen Rusofobik politikasını büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirterek Rusya ve Moldova halklarını ortak tarih, dostluk, aile ve diğer bağlara sahip olduğunu kaydetti.





Matviyenko, “Gagavuzya idarecileri işbirliği istiyorsa Federasyon Konseyi olarak her türlü destek vereceğiz ve bağlarımızı güçlendirip genişleteceğiz. Hiç kimse bunu bize ve size yasaklayamaz. Rusya, sizin dengeli ve pragmatik yaklaşımınıza destek veriyor” ifadesini kullandı.

Rus diline de baskı uyguladığına dikkat çeken Matviyenko, Moldova nüfusunun yüzde 20’sinin Rusçayı ana dili olarak gördüğünü, yüzde 80’i de Rusça konuşup kullandığını da sözlerine ekledi.





Geçen hafta ise Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester'deki Yüksek konsey üyeleri, Kremlin yönetiminden, Batı yanlısı Moldova hükümetine karşı kendilerini korumasını talep etmişlerdi. İki özerk bölgenin peş peşe benzer talepte bulunmaları dikkat çekti.