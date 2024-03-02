Hakan Fidan ailesini korumaya almış: 14 Temmuz’da Ankara dışına göndermiş

15 Temmuz sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı derdest etmeye çalışmakla suçlanan 13 askerin yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında sanık avukatlarından Ayten İzmirli çok dikkat çekici bir iddia ortaya attı. İzmirli, Fidan’ın 15 Temmuz’dan bir gün önce ailesini Ankara dışına çıkardığını söyledi.





Hakan Fidan ve MİT Başkanlığının da müşteki olduğu davanın 8. celsesinde söz alan avukat İzmirli “Sorulacak çok soru var. Örneğin Hakan Fidan gelse, ‘Eşinizi ve çocuklarınızı 14 Temmuz’da neden Ankara dışına gönderdiniz? Bildiğiniz bir şey mi vardı?’ diye sorardım.” dedi. Fidan’ın davaya gelmemesini eleştiren İzmirli, “Hakan Fidan hangi sanığın hangi eyleminden zarar görmüş; o gelmeden dava bitirilemez. İbrahim Kalın da şikayetçi gözüküyor. Her iki isim mutlaka gelmeli. Hakan Fidan, ‘Benim özgürlüğümü bu sanık engelledi.’ diye göstermeli.” ifadelerini kullandı.





Duruşmayı izleyen gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre sanık avukatlarının, 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan’la yemekte olduğu söylenen eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in tanık olarak dinlenmesi talepleri ‘Görmez’e ulaşılamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.





Mahkeme Başkanı, 15-16 Temmuz’da MİT bölgesinde yaşanan olayların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini bildirdikten sonra sanıklara söz verdi.





Sanıklardan İlkay Ateş, raporda kamera görüntülerinin gerçeği ne kadar yansıttığına dair bir değerlendirme olmadığını belirterek, “Benim talep ettiğim görüntüler gelmemiş. İlk atışın 22.30’da yapıldığı ve sabaha kadar sürdüğü söyleniyorsa tüm görüntülerin gelmesi gerekir. MİT delil karartmış” dedi.





“20 milimetre mühimmat atıldığından söz ediliyor. TSK’da bu mühimmatı atabilen helikopter var mı? Örneğin Cougar’lar yapabilir, ama buna ilişkin bir tespit yok. Taarruz helikopteri olarak Atak ve Cobra var. Görüntülerde silüet halinde bile görünmeyen helikopter üzerinden böyle bir değerlendirme yapılamaz. Bu raporun internet üzerinden alınmış bilgilerle hazırlandığını düşünüyorum. 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de bir rapor vardı. İkisini birlikte değerlendirdiğimizde, en son atış saat 05.28’de yapılmış gözüküyor. Bunun MİT’le alakası yok. Uzaktan geçmiş. Sikorsky olduğu belli. 22.30’da başladı deniyor; ama burada 23.45’teki, 15-20 saniyelik bir görüntü var. Bu raporla çok bir yere ulaşabileceğimizi sanmıyorum. Bazı görüntülerde saat, tarih yok. Bunları kim niye kaldırdı?”





“Bu dava baştan yanlış kurgulandı. Sizin bilgi seviyeniz bunu sonuçlandırmaya yetmez. Helikopterlerin tipini tanımıyorsunuz. Diyoruz ki, bilirkişi raporu var. İhtimalle, viski deyince birileri içki anlar. Viski iki motorlu helikopterdir, tanımlanması mümkün değildir. Atak deniyorsa sanıklar arasında Atak pilotu yok. Sikorsky’nin sadece silüeti var ve burada Sikorsky pilotu da yok. Hakan Fidan’ın hürriyetinden yoksun bırakılması için birlerinin havadan inip aralıksız ateş açması, birilerinin de tutması gerekir. Kim tutmuş olabilir?





Hakan Fidan ve muhtemelen adresi yine bulunamayacak olan Mehmet Görmez hangi yolla özgürlüklerinden mahrum bırakılmış? Bu davada eksik insanlar var, varsa da yanlış insanlar var. Halatla inecek, eli silahlı, yüzü maskeli bir timin olması gerekir. Gelin, daha fazla uzatmadan bu işten vazgeçelim.”





“Müşteki Hakan Fidan hangi sanığın hangi eyleminden zarar görmüş; o gelmeden dava bitirilemez. MİT Başkanı İbrahim Kalın da şikayetçi gözüküyor. Her iki isim mutlaka gelmeli. Hakan Fidan, ‘Benim özgürlüğümü bu sanık engelledi.’ diye göstermeli. Sorulacak çok soru var. Örneğin Hakan Fidan gelse, ‘Eşinizi ve çocuklarınızı 14 Temmuz’da neden Ankara dışına gönderdiniz? Bildiğiniz bir şey mi vardı?’ diye sorardım. Ayrıca görüntülerin oynanmamış orijinal hallerinin dosyaya kazandırılması gerekir.”





Müyesser Yıldız son duruşmada yaşananlarla ilgili şunları aktardı:İşte dün bu davanın 8. celsesini izledim. Sincan Cezaevi kampüsü içerisindeki duruşma salonunda görülen davada sanıkların ve avukatlarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın avukatı da hazır bulundu.Mahkeme Başkanı, görüntüleri bir pilotun incelediğini kaydedince de Ateş şöyle devam etti:Sanıklardan Murat Bolat, Zafer Dolu ve Ümit Alper, Kara Havacılık ana davasında MİT’te yaşananlarla hiçbir ilgilerinin olmadığını ispatladıklarını öne sürerken, dönemin Kara Havacılık Okul Komutanı Ünsal Coşkun, MİT’in TBMM’ye gönderdiği raporda ilk ateşin 22.38’de açıldığının belirtildiği, Kara Havacılık iddianamesinde ise ilk helikopterin 22.52’de kalktığı bilgisinin yer aldığını söyledi. Özcan Karaca da şunları anlattı:Sanık avukatlarından Ayşe Süeda Ünal, görünenle ateş yaptığı değerlendirilen helikopterlerin farklı olduğuna ve hangi sanığın hangi helikopteri ne zaman kullandığının tespit edilmediğine dikkat çekerken Av. Ayten İzmirli şöyle konuştu:Fidan’ın avukatı ise bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edilmediğini söylediğinde dosyaya baktıran Mahkeme Başkanı, sadece sanıklar ve avukatlarına gönderildiğini öğrenince, “Çıktı al, zaten az sayfa.” dedi.Mahkeme Başkanı, Fidan’ın dinlenmesi talebinin reddiyle ilgili olarak da, “Sanıklarla doğrudan doğruya tanışmadıkları, karşılaşmadıkları için reddedilmişti.” açıklamasını yaptı.Bunun üzerine bir sanık, “Birbirini görmeyen insanlar mı bu suçu işledi?” diye sordu. Başkan, “Onu karar aşamasında değerlendireceğiz. Savcı güzel bir gerekçe ortaya koyacaktır” karşılığını verdi.