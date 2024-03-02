Önce turizm bölgesi olmaktan çıkarıldı: Şimdi yandaş şirketler altın arayacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç yıl önceki kararı ile turizm bölgesi olmaktan çıkarılan Trabzon’daki iki yayla, altın madeni şirketlerine verildi. Dün yapılan ihale ile 10 adet maden hakkı satıldı. Şirketler arasında Saray’a yakın isimler de bulunuyor.





Gazeteci Bahadır Özgür, Gazete Duvar’daki yazısında Araklı Pazarcık Yaylası ile Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası’nın altın madenciliği için şirketlere verildiğini ortaya koydu. Yazısında 3 yıl önceki Cumhurbaşkanı kararını hatırlatan Özgür, “Tarih 30 Ocak 2021… Recep Tayyip Erdoğan 17 yeni karar almış. Aralarında uluslararası anlaşmalar, kamulaştırmalar, ilçe sınırlarının tespiti, ihracat destekleri vb. akla gelebilecek her şey var. Bu kalabalık torbadaki bir madde pek dikkati çekmiyor. Detaya bakıldığında, Erdoğan’ın bir kalemde tam 14 yerin sınırını değiştirdiği görülüyor. Trabzon’daki o iki yayla da içinde. 1998’dekinin aksine, turizm merkezi olmaktan çıkarılmışlar” diye yazdı.





Yazısını sürdüren Özgür, “Ve düne dönelim. Tarih 1 Mart 2024… Ankara’da Maden Petrol İşleri genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) düzenlenen ihalelerle memleketin dört bir yanındaki araziler madenciliğe açılıyor. İçlerinden iki yer hemen göze çarpıyor. Erdoğan’ın üç yıl önce sınırlarını değiştirdiği yaylalar bunlar. Araklı Pazarcık Yaylası ile Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası’ndaki altın ruhsatları satılmış” bilgisini paylaştı.





İhalede en pahalı ruhsatı 840 milyon lira ile Sayer Enerji aldı. 6 Şubat 2020’de İstanbul’da kuruldu. Ortaklarının izi sürüldüğünde iç içe şirketlerin sonucunda ulaşılan nihai adres İstanbul Altın Rafinerisi AŞ.’nin sahibi olan Halaç Ailesi. İkinci sıradaki Saya Madencilik ise Ocak 2024’te Ankara’da kuruldu. Kasım 2023’te İstanbul’da kurulmuş Nakkaş Holding’in bir şirketi. Nakkaş Holding ise Ramazan Öztürk’e ait. Bir dönem Murat Sancak ile BMC’de ortak olan Talip Öztürk’ün oğlu. Suriye petrolleri ile beraber ismi sık anılan Transpet Petrolcülük’te de baba-oğul Öztürk ile Sancak ortaklardı.





DSM Teknik Madencilik de Ocak 2024’te Ankara’daki Duygu Havacılık ve Savunma şirketi tarafından kuruldu. Solid’i kuran isim ise Gaziantep’te adresi görünen Sabri Sezgin. Ra-Ya İnşaat da Diyarbakır’da kurulu bir şirket. Bu şirket de Ankara merkezli Akçadağ Grup’a ait. Sahibi Muhammed Taha Akçadağ. Şubat 2024’te kurulan Dosa Madencilik de Duygu Taahhüt ve İnşaat’ın şirketi. Ağırlıklı olarak Cengiz İnşaat olmak üzere kamudan büyük ihale alan müteahhitlerin alt yüklenicilerinden birisi. Ayrıca 2018’de tartışmalı bir ihale ile satılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nı alan Tutku Gıda’nın sahibi de aynı.”





Bahadır Özgür, yazısını öyle sürdürdü:“Dünkü ihalede maden haklarını kimlerin aldığına bakalım önce:Trabzon yaylalarını altın madeni için paylaşan şirketlerin adı duyulmamış olanlarını kısaca tanıtalım. Özet bilgiler dahi siyasi ilişkileri konusunda fikir verecektir.İki yaylanın fotoğraflarını paylaşan Özgür, yazısını, “İki yaylanın herhangi bir yerinde altın madeni açılması durumunda ekolojik yıkımın nerelere uzanacağını görmek isteyenler, en azından internetten fotoğraflara bakabilirler. Hani derler ya, ‘düşman bile yapmaz’ diye; işte sözün tam yerine oturduğu bir manzara bu” şeklinde noktaladı.