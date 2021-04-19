Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar için yarışma düzenledi /19 Nisan 2021 08:30

Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar için yarışma düzenledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından, “128 milyar dolar”ı sordu. Uygulamanın “hikayeler” bölümündeki “test” özelliği ile oluşturulan üç soru, takipçiler tarafından yanıtlandı. Sorulara doğru yanıt verenler, ekranlarında sanal konfetilerle karşılaşırken yanlış tercihte bulunanlar da doğru yanıtlar hakkında bilgilendirildi.

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CHP’nin “Merkez Bankası’nın 128 milyar doları buharlaştırıldı” iddiası, bu kez parti lideri Kılıçdaroğlu’nun Instagram hesabında gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun Instagram’daki “test” özelliğini kullanarak yaptığı paylaşımdaki görselliğin, ATV’de yayımlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışmayı hatırlatması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, takipçilerine üç farklı soru yöneltti. Dört farklı şık arasından seçim yapabilen takipçiler, soruları doğru yanıtladıklarında ekranlarında sanal konfetilerle karşılaştı. Yanlış tercihte bulunanlar da doğru yanıtlar hakkında bilgi sahibi oldu.
 
Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun ilk sorusu, “‘Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. 24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz’ diyen lider kimdir?” oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu yanıtları arasından “Erdoğan”ı seçenler konfetileri patlattı. İkinci soruda ise takipçilere bir ses kaydı dinletildi ve “Dinlemekte olduğunuz, ‘Dolar ile mi maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolar ile bir işiniz mi var?’ düşünce biçiminin sahibi kimdir?” sorusu yöneltildi. Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Berat Albayrak ve Ziya Selçuk şıkları arasından “Albayrak” tercihinde bulunanlar konfetilerle karşılaştı.

24 SAAT SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu’nun son sorusu ise “128 milyar dolar nerede?” oldu. Takipçiler; “Merkez Bankası’nın kasasındadır”, “Ekonomik tuzaklarla mücadelede harcanmıştır”, “Paranın büyük kısmı Türk halkının evindedir” ve “Londra’daki bir avuç tefecinin elindedir” seçenekleri arasında tercihte bulundu. Bu soruda konfetileri patlatabilenler, “Londra” yanıtını veren takipçiler oldu. Çok sayıda takipçinin katıldığı “128 milyar dolar nerede?” isimli sanal yarışma 24 saat süresince devam etti.

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