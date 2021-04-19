Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Torbalı Belediye Başkanı vefat etti /19 Nisan 2021 00:12

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı vefat etti

Apartmanda çıkan yangındaki dumandan etkilenen ve bir süre tedavi gören CHP'li İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye yatırılmıştı. Uygur'u tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

İzmir Torbalı Belediye Başkanı CHP'li Ramazan İsmail Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 Mart günü Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmiş ancak 14 Nisan günü solunum rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüye giden Başkan Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etmişti.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

CHP'li İsmail Uygur'un vefatının ardından CHP'li birçok isimden başsağlığı mesajı paylaşıldı. 

Kemal Kılıçdaroğlu: Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Ekrem İmamoğlu: Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.

Sezgin Tanrıkulu: Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur’u kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.

Mansur Yavaş: Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li Torbalı Belediye Başkanı vefat etti Sonraki Haber >>

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'

Fırtınadaki Gemi

Fırtınadaki Gemi

Nehirde can pazarı

Nehirde can pazarı

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:46:15