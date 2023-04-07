Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak?'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi TikTok hesabından bir video yayınladı.







"SORULMAYACAK SORULAR KANUNU ÇIKARILACAK"

"Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, Ama sadece bu kadar değil. Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun? 14 Mayıs'ta bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal, sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak, herkesin cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.