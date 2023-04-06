Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yarı finalde! /06 Nisan 2023 23:05

Fenerbahçe yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazanarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye Kayserispor 18'de Kolovetsios'la yanıt verdi. İkinci yarı bitmeden Emre Mor 42'de bir kez daha sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 58'de Serdar Dursun'la farkı ikiye çıkardı. Maçın son dakikalarında sahneye çıkan Arda Güler, attığı golle maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe yarı finalde çift maç eleminasyon sistemiyle oynanacak eşleşmede Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.


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