Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ekonomi reçetesini bugün açıklıyor /03 Aralık 2022 10:50

Kılıçdaroğlu ekonomi reçetesini bugün açıklıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün vizyon toplantısında günlerdir konuşulan açıklamasını yapacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini ve para politikaları konusundaki yol haritasını açıklayacak.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında, Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini açıklayacak. Teknolojik gelişmelerin ve yatırımların ülkeye çekilip, istihdamın arttırılması ve para politikaları konusundaki yol haritasını açıklayacak.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo'nun yanı sıra ABD'li yazar, ekonomist ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Prof. Hakan Kara, Prof. Refet Gürkaynak ve Prof. Ufuk Akçiğit de toplantıda birer konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu, partisinin 25 Temmuz 2020'de açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini” temel alacak. Buna göre “Tek adam rejiminden, çok sesli bilim ve akıla dönüşüm modelini” kamuoyu ile paylaşacak. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık toplantısı için “Dünyaya sesleneceğim, insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir” dedi. CHP'nin tanıtım videosunda ise “Ey Dünya! Gözlerimize bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz” deniliyor.
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