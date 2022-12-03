Samanyolu Haber /Gündem / İade tartışmalarında sıcak gelişme: İsveç, PKK hükümlüsünü Türkiye'ye verdi /03 Aralık 2022 10:45

İade tartışmalarında sıcak gelişme: İsveç, PKK hükümlüsünü Türkiye'ye verdi

İsveç, PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya resmi başvuru için adım atmış, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan mutabakat sayesinde iki ülkenin üyelik süreci başlamıştı.

Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat kapsamında Ankara, Helsinki ve Stockholm yönetimlerinden terör örgütü üyeliği suçlaması ile  bazı isimlerin iadesini istemişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015’te İsveç’e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.

Bir süre önce İsveç’te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal’daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Mahmut Tat’ı taşıyan ve başkent Stockholm’den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat’ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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