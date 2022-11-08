Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, kimseye yedirmeyiz /08 Kasım 2022 17:08

Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, kimseye yedirmeyiz

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada AKP iktidarının yargıyı yönlendirerek Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirmek istediği iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava da vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na ise 'kimseye yedirmeyiz' diyerek sahip çıktı. 

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekildeydi. 

"EKREM İMAMOĞLU'NU YEDİRMEYİZ"
"Milletler istila ve savaşlarla yok olmazlar, iç çürümeyle yok olur. Bütün endişem bu yok olma sürecini frenlemek. Eğer böyle giderse 4-5 yıl sonra Türkiye'yi nasıl ayakta tutarız tartışması çıkacak. Ama bu böyle gitmeyecek, seçimlerde tabloyu ters yüz edeceğiz. Bir tek uyuşturucu baronu kalmayacak.

Sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleyebiliriz? Yukarıdan fotoromanın talimatı üzerine dava açıyorlar. Biz uyuşturucu tacirlerine yol açanlarla kavgalıyız. Polisin arkasına saklanma.

Polisler canım ciğerim. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar. Onlara robot muamelesi yapanın kim olduğunu biliyorlar. Kimse endişe etmesin. Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz."
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