Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan, kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e destek /05 Nisan 2023 17:58

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan, kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e destek

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya destek verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı" dedi.

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin İstanbul il başkanlığına yönelik yapılan saldırıyla ilgili elinde kurşunla konuşan Akşener, "Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek!" diyerek tepki gösterdi.



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarından kesit paylaşarak destek verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun" dedi.



İmamoğlu ise Twitter mesajında, "Milletin sesini hiç kimse susturamaz" ifadelerine yer verdi.


YAVAŞ'TAN DA DESTEK AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" paylaşımını alıntıladı ve “Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak” mesajını yayınladı.


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