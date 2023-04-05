Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan, kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e destek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarından kesit paylaşarak destek verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun" dedi.
İmamoğlu ise Twitter mesajında, "Milletin sesini hiç kimse susturamaz" ifadelerine yer verdi.
YAVAŞ'TAN DA DESTEK AÇIKLAMASI
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" paylaşımını alıntıladı ve “Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak” mesajını yayınladı.