Samanyolu Haber /Dünya / Anaokuluna palalı saldırı: 4 çocuk öldü /05 Nisan 2023 17:46

Anaokuluna palalı saldırı: 4 çocuk öldü

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletindeki bir anaokuluna henüz nedeni bilinmeyen bir saldırı gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi pala ile bastığı anaokulunda kan donduran anlar yaşattı.

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir saldırganın bir kreşe düzenlediği saldırıda dört çocuk hayatını kaybetti, dört çocuk yaralandı. Reuters'ın yerel polis ve hastane yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Santa Catarina eyaletindeki saldırıyı düzenleyen 25 yaşındaki erkek şüpheli teslim oldu ve gözaltına alındı.

BBC konuya ilişkin haberinde saldırganın yerel saatle sabah 9.00 sıralarında kreşe balta ile saldırdığını yazarken, yerel güvenlik şefi Marcio Alberto Filippi'nin açıklamasına göre, yaşları 3 ile 5 arasında değişen dört yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin paylaştığı bilgilere göre, saldırı sırasında kreşte 40 öğrenci bulunuyordu. Yerel güvenlik şefi Filippi, saldırganın duvarlarına tırmanarak okula girdiğini aktardı.

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, saldırıyı 'canavarlık' olarak nitelendirerek, bunun 'kabul edilemez, absürt bir nefret eylemi ve korkaklık olduğunu' söyledi.
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