Macron ile Von der Leyen Pekin'de Ukrayna ve ticari ortaklık konuşacak

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Putin-Şi zirvesinin ardından aniden Pekin’e ziyaret kararı alan Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'le ilişkileri daha da geliştirmeye çalışmak için çaba sarfedecekler.





Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Rusya ziyareti ve çok kutuplu yeni dünya düzeninin inşasına yönelik bildiri ve anlaşmalara imza atması başta ABD olmak üzere Avrupalı ve Batılı devletleri endişelendirdi.





Macron'un ana gündem maddeleri, bir yandan ABD'nin dayatmasıyla Ukrayna üzerinden vekalet savaşı yürütülen Rusya'dan Çin'i uzaklaştırmaya, diğer yandan AB'nin vazgeçilmez ticaret ortağı Çin'le ilişkileri daha da geliştirmeye çalışmak.





Macron’a 50'den fazla CEO'dan oluşan bir heyet de eşlik ediyor.





Fransa'nın Pekin Büyükelçiliği'nde Fransız topluluğuyla buluşan Macron, burada yaptığı ilk konuşmada, 'Ukrayna'da barışa giden yol bulunmasında Çin'in önemli bir rol oynayabileceğini', 'Fransa'nın barış ve istikrar için ortak sorumluluğa angaje olacağını' söyledi.

"Avrupa ekonomik olarak Çin'den ayrılmamalı" vurgusunu yapan Fransa lideri, "Kendimizi Çin'den koparmamalıyız, Çin'den ayırmamalıyız... Fransa, Çin'le ticari ilişkiye sahip olmaya devam etmeyi proaktif olarak taahhüt etmektedir" dedi.





Fransa cumhurbaşkanlığı ofisinden bir yetkili, üç günlük geziden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Macron'un Şi ile görüşmelerde Ukrayna konusunda sağlam durmaya çalışacağını ve Washington'dan sık sık duyulan doğrudan çatışmacı üsluptan 'başka bir yol' sunacağını söyledi.