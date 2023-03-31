Valilikten ilginç açıklama: Saldırı değil mermi isabeti

İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.





Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.





Ancak valilik açıklamasında olayı 'Saldırı' olarak nitelendirmekten kaçınması dikkat çekti. Valiliğe göre ' İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar' edilmirş