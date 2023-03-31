Valilikten ilginç açıklama: Saldırı değil mermi isabeti

İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.
Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Ancak valilik açıklamasında olayı 'Saldırı' olarak nitelendirmekten kaçınması dikkat çekti. Valiliğe göre ' İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar' edilmirş
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.
Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.
Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."