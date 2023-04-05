Samanyolu Haber /Gündem / TGC: RTÜK, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeli /05 Nisan 2023 18:29

TGC: RTÜK, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) FOX TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash Haber TV’ye programlarda kullanılan ifadeleri gerekçe göstererek idari para cezası vermesini eleştiren bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Cezaların Anayasa'ya, kanunlara aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “RTÜK bu tip kararlarıyla sansür ve oto sansüre yol açmakta, kamu aleyhine olan konuların tartışılmasını engellemeye çalışmaktadır. Israrla ifade ettiğimiz gibi RTÜK kuruluş yasasına uygun olarak görevini yapmalı, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmelidir. Yurttaşın habere erişimini ve gazetecilerin görevlerini yapmalarını engellememelidir” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz saatlerde RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda verilen cezalara ilişkin bilgi paylaşmıştı.

Taşcı'nın paylaşımları şöyleydi:

"Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye % 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan “tarafsız”, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!

"RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası “can pazarında vinç ticareti” haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3 para cezası verdi.

"Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesinin yurtdışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de %3 para cezası verdi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TGC: RTÜK, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeli Sonraki Haber >>

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Nebati yine olay oldu

Nebati yine olay oldu

Olmayan dairelerde sahte seçmenler

Olmayan dairelerde sahte seçmenler

Bakana meydan dayağı attılar

Bakana meydan dayağı attılar

New York'ta tarihi gün

New York'ta tarihi gün

ABD'de tarihi anlar: Trump 'tutuklandı' hakkındaki 35 ayrı suçlama için bakın ne dedi

ABD'de tarihi anlar: Trump 'tutuklandı' hakkındaki 35 ayrı suçlama için bakın ne dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:11