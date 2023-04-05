TGC: RTÜK, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeli

Cezaların Anayasa'ya, kanunlara aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “RTÜK bu tip kararlarıyla sansür ve oto sansüre yol açmakta, kamu aleyhine olan konuların tartışılmasını engellemeye çalışmaktadır. Israrla ifade ettiğimiz gibi RTÜK kuruluş yasasına uygun olarak görevini yapmalı, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmelidir. Yurttaşın habere erişimini ve gazetecilerin görevlerini yapmalarını engellememelidir” ifadelerine yer verildi.



Geçtiğimiz saatlerde RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda verilen cezalara ilişkin bilgi paylaşmıştı.



Taşcı'nın paylaşımları şöyleydi:



"Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye % 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan “tarafsız”, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!



"RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası “can pazarında vinç ticareti” haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3 para cezası verdi.



"Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesinin yurtdışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de %3 para cezası verdi."