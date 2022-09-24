Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: İyileşeceğiz dostlar /24 Eylül 2022 12:39

Kılıçdaroğlu: İyileşeceğiz dostlar

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde yürüyüş yaptığı fotoğrafı, “Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar” notuyla paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde yürüyüş yaptığı fotoğrafı, “Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar” notuyla paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu tarafından İzmir Seferihisar’da  düzenlenen ve üç gün sürecek olan 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için İzmir’de bulunuyor.

Kılıçdaroğlu bu sabah; eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde el ele yürüyüş yaptı. Sosyal medya hesabından yürüyüş fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar” dedi.  

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