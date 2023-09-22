Kılıçdaroğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Veysel Şahin soruları

Sözcü'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapse mahkum edilen ancak geçen nisan ayında cezaevinden tahliye edilen Veysel Şahin hakkında Adalet Bakanlığı’na yönelttiği sorulara devam ediyor.



Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve hukuka güveni bitiren Saray iktidarı, maalesef yargının bir bölümünü arka bahçesine çevirmiştir. Şimdi çıkın, laf kalabalığı yapmadan ve yalan söylemeden bu sorulara yanıt verin” dedi.



“CUMHURİYET’İN SAVCILARI HAKKINDA HERHANGİ BİR İŞLEM Mİ TESİS ETTİNİZ?”



Kılıçdaroğlu, şu 4 soruyu sordu:



* “Veysel Şahin’in hukuksuz bir şekilde salıverilmesine ilişkin Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/93 Değişik İş sayılı kararına direnerek tahliye işlemini gerçekleştirmeyen ve yolsuz ilişkilerin açığa çıkmasını sağlayan Cumhuriyet’in savcıları hakkında herhangi bir işlem mi tesis ettiniz?



* Veysel Şahin’in toplamda 21 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını, ne var ki bu ölçüdeki yüksek ceza miktarına rağmen hükmen tutuklanma kararı verilmediğini biliyor musunuz?



* Veysel Şahin’in yıllarca cezaevinden çıkamayacağı bilindiği için midir ki hükmen tutuklama kararının verilmemesi, dahası öncesinde de Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.03.2023 tarihli 2023/93 sayılı Değişik İş kararının verilmesi sağlatılmıştır?



* Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen bu kişiyi hangi siyasiler ve bürokratlar, hangi çıkarlar için korumuştur?”