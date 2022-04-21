Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video: Gelin bu acı meseleyi konuşalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin bir video yayınladı.





“Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…” notuyla paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:





“İNSAN VARLIĞININ EN ÖNEMLİ ŞARTLARINDAN BİRİDİR AHLAK”





*Sevgili halkım, bugün sizlere bir konuda seslenmek istiyorum Uzun bir süredir çok farklı kesimlerle görüşüyor, konuşuyorum. Bu kesimlerden biri de dini kanaat önderleri, ilahiyatçılar. Onlarla da buluşuyorum. Ülkemizin geleceğini konuşuyorum. İstisnasız her görüşmede, dinle ahlakın el ele gitmesi gerektiğini söylüyorlar.





*Çok önemli. Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir. Ama gerçek dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart. Hatta dindar birey için din ahlaklı bir hayat sürmenin rehberi anlamına geliyor.





*Sadece İslam değil, tüm dinler ahlakın önemi konusunda nettir. Özetle insan varlığının en önemli şartlarından biridir ahlak. Eğer insandan bahsediyorsak aslında aynı zamanda ahlaktan da söz ediyoruz demektir.





“SARAY VE ŞÜREKASI ONURUMUZA FİYAT BİÇİYOR”





*Bugün Erdoğan, ‘İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs’le başkadır’ dediğinde bu konuyla ilgili olarak sizlere seslenme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorun Türkiye’nin sorunu haline gelmiş durumda. Belki de Türkiye’nin en önemli sorunu tam da o başka, bu başka anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler, bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler.









*Kabile devleti diye anılırlar. Kendini bir şeyle tanımlamak ama insan varlığının en önemli şartı olan ahlak kısmını da önemsememek. Yani Mevlana’nın deyimiyle, ‘Cebi zengin fakat ruhu fakir insan olmak’, her şeye fiyat biçmek ama değer biçememek. Bu Saray ve şürekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor.





*Ne olursanız olun, neye inanırsanız inanın topraklarımızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatınız kadar algılanırsınız. Değer görmezsiniz.





“KAŞIKÇI DAVASIYLA BU DEVLETİN, BU MİLLETİN MİLLİ EGEMENLİĞİNİ SATTIN”





*Türkiye’yi buraya getiren, işte bu fiyat biçen, değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olma durumlarıdır. Ne olursak olalım, ahlaklı olmak zorundayız. Türkiye’nin dindar, sofu, sufi, inançlı, inançsız sorunu yok.





*Türkiye’nin çok net bir ahlak sorunu var. Bu arada Cemal Kaşıkçı’nın yakınından randevu istedim, bu konuyu konuşmak için. Mavi Marmara ailelerinden de isteyeceğim. O dava bizim için kapanmadı. İktidarımızda bu davalara devlet ahlakı neyi gerektiriyorsa öyle yaklaşacağız.





*Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davasıyla bu devletin, bu milletin milli egemenliğini sattın. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğu’nun bahçesine gömdün sen. Utanmalısın.