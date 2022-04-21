Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3 gol bir de kırmızı /21 Nisan 2022 00:13

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3 gol bir de kırmızı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspot ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor maçın henüz 6. dakikasında Amre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole Yatabare 32. dakikada karşılık verinde skor eşitlendi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın 59. dakikasında kırmızı kart gören Yatabare takımını 10 kişi bırakırken maçın 90+2. dakikasında Kerem Atakan Kesgin'in golüyle Demir Grup Sivasspor 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olayınca mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın rövanşı ise Sivas'ta oynanacak.
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