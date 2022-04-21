Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3 gol bir de kırmızı

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
Aytemiz Alanyaspor maçın henüz 6. dakikasında Amre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bu gole Yatabare 32. dakikada karşılık verinde skor eşitlendi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Maçın 59. dakikasında kırmızı kart gören Yatabare takımını 10 kişi bırakırken maçın 90+2. dakikasında Kerem Atakan Kesgin'in golüyle Demir Grup Sivasspor 2-1 öne geçti.
Maçta başka gol olayınca mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın rövanşı ise Sivas'ta oynanacak.