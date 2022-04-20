Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri'nden Türkiye ile ilgili yeni karar /20 Nisan 2022 23:58

ABD Dışişleri'nden Türkiye ile ilgili yeni karar

Türkiye'nin Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarılmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşettiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezi'nin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti.

ABD, daha önce Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok ülkeyle birlikte Türkiye'ye de uyguladığı seyahat uyarısını gevşetti.

ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezinin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını güncelledi.

Bakanlığın sitesinde yer alan seyahat uyarısında, Türkiye'nin durumu, 'seyahat etmeyin' olarak bilinen 4. seviyeden 'ihtiyatlı davranın' olarak bilinen 2. seviyeye düşürülerek iyileştirildi.


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