Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Özel’in genel başkan olduğunda dış politika alanında yetkin isimleri görevlendireceği sözerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Buna rağmen partinin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o kurulda iki genel başkan yardımcımız olduğunu bilmiyorsa, oraya bir soru işareti koymak zorundayım” dedi.



Kendisinin eleştirilere açık bir genel başkan olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:



“PM’de beni eleştiren kimsenin sözünü kesmem, sen de burada söylediklerini uzun süredir beraber çalışıyoruz ya keşke yüzüme söyleseydin. Sanki örgüt hiç yok, ben tek başımayım. Olayları çarpıtarak anlatmak doğru değil. Genel başkan sağduyulu olmalı. Özgür kardeşimi severim, uzun süredir beraberiz. Belediye başkan adayı olacağım dedi, oldu. Milletvekili olacağım dedi, oldu. Genel başkanlarda çifte standart olmaz. İşin özü budur. Size inanıyorum. Her kuruşun hesabını vermeye hazırız.”



Erdoğan mesaj gönderdi



Konuşmaların tamamlanmasının ardından, kurultaya gönderilen mesajlar okundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurultaya mesaj gönderdi. Divan başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 21.00’de genel başkanlık seçimine geçileceğini ve 2 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.