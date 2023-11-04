Gazze’deki savaş Ortadoğu ekonomilerini sarsıyor

İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarına komşu Mısır, Ürdün ve Lübnan, savaştan en çok etkilenen ve etkilenecek ülkeler olarak öne çıkıyor.





Geçen hafta Suudi Arabistan’ın Geleceğe Yatırım konferansında konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Belirsizlik turist akışını öldürüyor” demişti.





İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırıları devam ederken bölge ülkelerinin ekonomileri de sarsılmaya başladı.İngiliz Financial Times gazetesi bugün Simeon Kerr imzasıyla yayımladığı “Gazze çatışması Ortadoğu ekonomilerini sarsıyor” başlıklı haberde “Artan ölü sayısı ve daha geniş savaş korkusu turistleri ve yatırımcıları caydırıyor” ifadelerine yer verdi.Ekonomileri kırılgan ve turizme bağımlı olan bu üç ülkenin ilk etkilenen ülkeler olduklarına işaret eden FT, savaşın büyümesiyle diğer bölge ülkelerinin ekonomilerinin de olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.Turizmin toplam milli gelirin yüzde 10’unu oluşturduğu Ürdün’de bir tur operatörünün rezervasyon iptallerinin olduğu yönündeki sözlerinin aktarıldığı haberde, Mısır’da özellikle Gazze sınırındaki Sina’da çok sayıda rezervasyon iptali olduğu belirtildi.Zaten ekonomik kriz içindeki Mısır’ın IMF’ye başvurduğu hatırlatılan haberde ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs’ın bölge ekonomistlerinden Faruk Suossa’nın “Mısır’ın turizm gelirlerinde sadece bu yıl milyarlarca dolarlık kayıp olabileceğini düşünüyoruz” görüşüne yer verildi.Soussa, Mısır’ın bu tur bir kaybı karşılayabilecek döviz tamponlarının olmadığına işaret etti.Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar’ın CNN Business Arapça’ya verdiği demeçte, halihazırda derin bir kriz içinde olan Lübnan’ın milli gelirinin yaklaşık yüzde 40’ının turizme dayandığını ve savaş nedeniyle ekonomide daha fazla bozulmayla karşı karşıya kalacaklarını söylediği de FT haberinde aktarıldı.Son yıllarda İsrail ile normalleşme yoluna giren ve Ankara’nın da yatırım beklediği petrol zengini Körfez krallıklarında ise henüz savaşın yakıcı etkisi hissedilmese de endişeler artıyor.2020 yılında İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Noura el-Kaabi, dün yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes için çalıştıklarını söylemiş ve bölgesel sıcaklığın “kaynama noktasına” yaklaştığı uyarısında bulundu.BAE’li bakan, savaşın bölgesel bir savaşa dönüşebileceği riskinin de gerçek bir risk olduğuna dikkat çekti.Goldman Sachs ekonomisti Soussa da savaşın bölge ekonomileri üzerindeki olası etkilerine dair büyük bir belirsizlik olduğunu, savaşın büyümesiyle beraber ekonomik etkinin artabileceğini dile getirdi.Suudi Arabistan merkezli Jadwa Investment’in baş ekonomisti James Reeve, petrol fiyatlarındaki yükselişin bu kalemden elde edilen geliri artırabileceğini ancak doğrudan yabancı yatırım girişinin ve turizm gelirlerinin azalmasının muhtemel olduğunu söyledi. Reeve, bu durumun da, ekonomiyi çeşitlendirme hedefi göz önüne alındığında büyük kayıp olacağını kaydetti.Son dönemde turizm ve emlak alanında patlama yaşayan Dubai’de de Gazze savaşıyla birlikte özellikle ABD’li ve İsrailli turistlerin rezervasyon iptallerinin olduğu ancak şimdilik Akdeniz ülkelerine kıyasla iptallerin sınırlı kalmasının beklendiği de haberde aktarıldı.