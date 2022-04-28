Kılıçdaroğlu’nun elektriği açıldı

Elektrik zamlarını protesto etmek için faturasını üç ay boyunca ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti. Bu sabah online olarak ödeme yapan Kılıçdaroğlu'nun evine elektrik verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemesinin ardından elektriği açıldı.
Enerji fiyatlarına gelen fahiş zamlardan sonra 'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.” demişti.