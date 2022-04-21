Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kestiler /21 Nisan 2022 12:36

Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kestiler

Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu kararı üzerine şu açıklamayı yapmıştı: “Bir siyasi partinin genel başkanı, “Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim” diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir.”

“BİR SİVİL İTAASİZLİK ÇAĞRISI DEĞİLDİR”

Bugün bir tweet atarak elektriğinin kesildiğini duyuran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.”
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