Kılıçdaroğlu o iddiaya çok kızdı: Alçak bir iftira

CHP’nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.







Kılıçdaroğlu, “Talimat verdiğim alçak bir iftiradır” dedi.





T24'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:





“Fatih Portakal, Burcu Köksal’ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim.”





"Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır" diyen CHP lideri, sözlerine şöyle devam etti:





"Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor. Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben bana yapılana 'kan kusar kızılcık şerbeti içtim' der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun."





FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışını Kemal Kılıçdaroğlu ya da yakınındaki bir ismin talimatıyla yaptığını öne sürmüştü. Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu’nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu’yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum" demişti.