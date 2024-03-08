Avrupa alarmda: Ateş, titreme, ağrı... Virüs kaynaklı ölümler artıyor

Chlamydophila Psittaci bakterisinin neden olduğu bir virüsten dolayı çok sayıda ölümün rapor edilmesi Avrupa’yı alarma geçirdi.







Virüs normalde kuşlardaki Chlamydophila Psittaci bakterisinden kaynaklanıyor ve insanlara kuş dışkısı yoluyla geçiyor. Şu anda Avusturya, Danimarka, Almanya, İsveç ve Hollanda'da vakalarda büyük artışlar görüldü, her ülke bu yılın ilk birkaç ayında 15 ila 30 arasında vaka bildirdi.





Genel olarak Hollanda'da beş doğrulanmış ölüm rapor edildi, ancak Avusturya da bazı kişilerin öldüğünü doğruladı ancak DSÖ'ye kesin sayıları vermedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüs çoğunlukla evcil kuşlarla çalışanlar, kümes hayvanları çalışanları, veterinerler, evcil hayvan kuşu sahipleri ve bahçıvanlarla ilişkili bulunuyor.







ATEŞ, TİTREME, BAŞ AĞRISI...

Hastalığın insanlara bulaşması esas olarak solunumdan, kurumuş dışkıdan veya tüylerden çıkan parçacıkların solunması yoluyla gerçekleşiyor, enfeksiyonun oluşması için kuşlarla doğrudan temas gerekli bulunmuyor.





CDC'ye göre insanlardaki semptomlar ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve kuru öksürüktür, semptomlar bazen enfekte olduktan sonraki 14 güne kadar ortaya çıkmaz.





Birkaç tavsiyenin yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü evcil kuşları olan insanları kafeslerini temiz tutmaya, kafesleri aşırı kalabalık tutmaktan kaçınmaya çağırdı ve ellerini sık sık yıkamalarını önerdi.





Bir DSÖ sözcüsü, "Bu hastalığı taşıyan kuşlar uluslararası sınırları aşıyor olsa da, şu anda bu hastalığın insanlar tarafından ulusal veya uluslararası düzeyde yayıldığına dair bir gösterge yok. Genel olarak insanlar psittakoza neden olan bakterileri diğer insanlara yaymazlar, bu nedenle hastalığın insandan insana bulaşma olasılığı düşüktür. Doğru teşhis konulursa bu patojen antibiyotiklerle tedavi edilebilir.” dedi.