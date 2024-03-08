Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa alarmda: Ateş, titreme, ağrı... Virüs kaynaklı ölümler artıyor /08 Mart 2024 15:21

Avrupa alarmda: Ateş, titreme, ağrı... Virüs kaynaklı ölümler artıyor

Beş Avrupa ülkesinin kuş klamidyası (psittakoz) vakalarında büyük bir artış bildirmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil bir uyarı yayınlandı.

SHABER3.COM

Chlamydophila Psittaci bakterisinin neden olduğu bir virüsten dolayı çok sayıda ölümün rapor edilmesi Avrupa’yı alarma geçirdi.

Virüs normalde kuşlardaki Chlamydophila Psittaci bakterisinden kaynaklanıyor ve insanlara kuş dışkısı yoluyla geçiyor. Şu anda Avusturya, Danimarka, Almanya, İsveç ve Hollanda'da vakalarda büyük artışlar görüldü, her ülke bu yılın ilk birkaç ayında 15 ila 30 arasında vaka bildirdi.

Genel olarak Hollanda'da beş doğrulanmış ölüm rapor edildi, ancak Avusturya da bazı kişilerin öldüğünü doğruladı ancak DSÖ'ye kesin sayıları vermedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüs çoğunlukla evcil kuşlarla çalışanlar, kümes hayvanları çalışanları, veterinerler, evcil hayvan kuşu sahipleri ve bahçıvanlarla ilişkili bulunuyor.

ATEŞ, TİTREME, BAŞ AĞRISI...
Hastalığın insanlara bulaşması esas olarak solunumdan, kurumuş dışkıdan veya tüylerden çıkan parçacıkların solunması yoluyla gerçekleşiyor, enfeksiyonun oluşması için kuşlarla doğrudan temas gerekli bulunmuyor.

CDC'ye göre insanlardaki semptomlar ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve kuru öksürüktür, semptomlar bazen enfekte olduktan sonraki 14 güne kadar ortaya çıkmaz.

Birkaç tavsiyenin yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü evcil kuşları olan insanları kafeslerini temiz tutmaya, kafesleri aşırı kalabalık tutmaktan kaçınmaya çağırdı ve ellerini sık sık yıkamalarını önerdi. 

Bir DSÖ sözcüsü, "Bu hastalığı taşıyan kuşlar uluslararası sınırları aşıyor olsa da, şu anda bu hastalığın insanlar tarafından ulusal veya uluslararası düzeyde yayıldığına dair bir gösterge yok. Genel olarak insanlar psittakoza neden olan bakterileri diğer insanlara yaymazlar, bu nedenle hastalığın insandan insana bulaşma olasılığı düşüktür. Doğru teşhis konulursa bu patojen antibiyotiklerle tedavi edilebilir.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa alarmda: Ateş, titreme, ağrı... Virüs kaynaklı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:56