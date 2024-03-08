Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a seçimde rest çekti: O defteri kapattık! /08 Mart 2024 15:03

Erdoğan'a seçimde rest çekti: O defteri kapattık!

Yeniden Refah Partisi'nin AKP'ye kapısını kapatmasının ardından HÜDA PAR da kapılarını kapattı. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ittifak görüşmeleriyle ilgili "Biz ittifak görüşmeleriyle ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık" dedi.

SHABER3.COM

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Genel Başkan yardımcıları ve il yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, yerel seçimlerle ilgili, savaşa değil, seçime gidildiğini ifade etti.

İTTİFAK İDDİALARINA YANIT
İttifak hakkında konuşan Yapıcıoğlu, "Bazı yerlerde şu söylentileri dolaşıyor. Birileri diyor ki 'İttifak görüşmeleri noktalandı mı? O kapı kapandı mı? Halen devam ediyor mu? Bazı yerlerde adayların, bazı partilerin kendi adaylarını çekebileceği falan konuşuluyor.' Mümkündür. Bazı partiler, bazı yerlerde adaylarını çekip bir yerlere destek verebilirler ama bizim açımızdan, HÜDA PAR açısından, biz ittifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık. Çıkardığımız adayları, hepsiyle, inşallah en iyi şekilde bir sonuç almak üzere, sahada birlikte çalışıyoruz ve seçtirmek için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, açıklamasında, "Bu seçimlere hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, kurdukları üsluba dikkat etsinler. Kim ki, kendi siyasi çıkarları için, kendi tabanını konsolide etmek, kendi tabanındaki safları sıklaştırmak için bu milletin evlatlarını birbirine karşı kışkırtıp düşmanlaştırıcı bir dil kullanıyorsa, o millete düşmandır, ondan millete hayır gelmeyecektir. Bizim dilimiz ve üslubumuz, bize saldıranlar ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsin asla onların kurduğu dil gibi, onların üslubu gibi olmayacak. Biz kimseye hakaret etmeden siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz ama yeri geldiğinde, cevap vermek gerektiğinde mutlaka onlar da hak ettikleri cevabı alacaklardır" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a seçimde rest çekti: O defteri kapattık! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:06