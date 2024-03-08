Eylem Tok ve oğlu, Mısır'dan ABD'ye kaçtı: Peki ama nasıl?

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla, İstanbul Eyüpsultan’da arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ile kendisini yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi. Olayın ardından oğlu ile birlikte Mısır’a kaçma görüntüleri ortaya çıkan Tok’un daha sonra ABD’ye geçtiği açıklandı.







Peki şüpheliler resmi makamların başvurusuna rağmen nasıl ABD’ye gitti? İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, ülkeler arası suçlu iadeleri için uluslararası anlaşmalar olduğunu ve resmi başvuruları tamamlamadan şüpheli şahıslarla ilgili herhangi bir ülkenin işlem yapamayacağını ve bu durumun seyahati engellemeyeceğini söylüyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Sözüer, "Bu konudaki en çok ülkeyi kapsayan anlaşma, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi. Eğer suçlular bu sözleşmeye taraf olmayan ülkelere kaçarlarsa Türkiye’nin pek çok ülke ile karşılıklı iade sözleşmeleri bulunuyor. ABD de Türkiye ile iade sözleşmesi olan ülkelerden” dedi.





"Yasal prosedür uzun sürebilir"

Yasal prosedürün uzun sürebileceğini vurgulayan Sözüer, “Önce Türkiye bir dosya hazırlıyor, içinde deliller, gerekçeler oluyor. ABD, suçlunun bir yılı aşkın hapis cezası olması halinde iade sürecini değerlendiriyor" diye konuştu.





Söz konusu olayda işlenen suçun cezasına bakıldığı zaman iadeyi gerektiren bir suç olduğunu vurgulayan Sözüer, yine de bu durumun iadenin kesin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini söylüyor. İadeyi engelleyen bir durum olup olmadığını ABD makamlarının inceleyeceğini belirten Sözüer, “ABD’deki adli makamlar bu tip dosyaları çok detaylı inceliyor. Gerekçelerin ve delillerin sağlam olması gerekiyor. Türkiye talepnamesinde bunları iyi hazırlamalı. Siyasi bir dosya olmadığı için iadenin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye'nin ABD'den bazı suçlu iade taleplerine yanıt alamadığını söyleyen Sözüer, “Eğer her şey uygun giderse süreç işleyecektir. Ancak belli bir süre tahmininde bulunulamaz” ifadelerini kullandı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Mısır İnterpolü ile temasa geçildiğini açıklamasına rağmen Eylem Tok ve oğlu T.C’nin ABD’ye geçişini değerlendiren Sözüer, “Türkiye resmi makamları Mısır makamlarıyla resmi ilişki kurmuş, bilgi istemiş olabilir ancak resmi yazılı bir işlem yapılmadıkça bu kişilerin seyahati durdurulamaz” dedi.





Bakan Tunç: Talep ABD'li makamlara iletildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edildiğini ifade eden Tunç, anne ve oğulun Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine ABD’den Türkiye’ye iade amacıyla geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini söyledi.





Yazar Eylem Tok ve oğlu T.C’nin 1 Mart’ta gece geç saatlerde gerçekleşen kazanın ardından 2 Mart tarihinde saat 03.50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilmişti. Türkiye Mısır adli makamlarıyla temasa geçmiş ve şüphelilerle ilgili kırmızı bülten talep etmişti.





Eylem Tok kimdir?

Yayımlandığı dönemde çok satanlar listesinde yer alan, "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi kitapların yazarı Eylem Tok, Türkiye’nin tanınmış yazar ve senaristlerinden. 2016 yılında soyut sanat filmi “Sintiyatpera”nın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Tok bu filmle Türkiye ve uluslararası pek çok film festivaline katıldı.