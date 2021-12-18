Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: Saray Hükümeti kangrenli bacaktır /18 Aralık 2021 11:27

Kılıçdaroğlu: Saray Hükümeti kangrenli bacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve artan enflasyona tepki gösterdi. "Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır" diyen Kılıçdaroğlu "Seçim istiyoruz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası'nın değer kaybına ve artan enflasyona Twitter üzerinden tepki gösterdi. TÜSİAD Başkanı'nı (Simone Kaslowski) aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir" ifadelerini kullandı.

"Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır" diyen Kılıçdaroğlu "Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!" dedi.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kaslowski açıklamasında "TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.




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