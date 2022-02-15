Kılıçdaroğlu sessiz sedasız görüştü

Ankara’da enerji kulislerini hareketlendiren bir görüşme yaşandı. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve şehir içi elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler’in, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öne sürüldü. Görüşmenin zamanlaması ise dikkatlerden kaçmadı.





"FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa süre önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a elektriğe yapılan zamlarla ilgili seslenerek, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dairesi, Ankara-Çukurambar’da bulunuyor. Kılıçdaroğlu, Sabancı Holding bünyesindeki Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’den elektrik dağıtım ve perakende hizmeti alıyor. Faturasını ödememesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun elektriğini, Başkent Elektrik kesmek zorunda kalacak.