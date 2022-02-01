Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, izleniyormuşuz da /01 Şubat 2022 18:42

Kılıçdaroğlu: Telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, izleniyormuşuz da

İmamoğlu'na ait MOBESE görüntülerinin servis edilmesini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu,“Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da…" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şehirde kar yağışının başladığı gün Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi ile görüşmek için bir restorana gitmesine ait MOBESE görüntülerinin servis edilmesinin yankıları sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,“Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da…” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Mobeselerin konulma gerekçesi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Birilerinin özel hayatını izlemek için değil. Anayasa’da kişisel haklar var, bunları ihlal ediyorsunuz. Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da… Konuyu Meclis’e getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AKKUYU’YA DİKKATİ ÇEKTİ

Sanayide yaşanan enerji kesintilerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Enerjide önümüzdeki en ciddi tehlike; pahalı Akkuyu elektriği” dedi. Kılıçdaroğlu, Akkuyu’da üretilecek elektriğin kilovat saatinin KDV hariç alım garantili 12,35 (dolar) cent olduğunu anımsatarak, “Normalde dünya ortalaması bunun 3’te birine yakın. Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği organize sanayi bölgelerinde durumu anlattığını ancak çok sayıda kişinin bu durumdan haberi olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Üstelik teknoloji de almıyorsunuz. Meclis’te tartışılırken çok söyledik, hiç değilse teknolojisini alalım dedik. Pahalı olacaksa niye biz Akkuyu Nükleer Enerji Santralını kurduk” ifadelerini kullandı.
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