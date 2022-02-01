Ankara Barosu Başkanı Koranal, işkenceye sansürü savundu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Hizmet Hareketi'ne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilere işkence yapıldığı iddiası sonrası gelişen “işkence raporu sansürü” krizi devam ediyor.







Geçen hafta gözaltında işkence gördükleri iddia edilen kişilerle görüşen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezine bağlı avukatların hazırladıkları rapor, Baro yönetimi tarafından yayınlanmadı. Avukatların istifa etmeye hazırlanmaları krize neden oldu. Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, raporun yayınlanmayacağını yineledi.





RAPORU YAZAN AVUAKTLAR TEPKİ GÖSTERDİ







Geçtiğimiz hafta işkence iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Barosu, hazırlanan raporu yayınlamak yerine iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Baro yönetimine tepki gösteren İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlarından Gizay Dulkadir de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili detaylı bir rapor yayınladıklarını ancak yönetim kurulunun uygun gördüğü kadarını paylaştığını belirtti. Raporun yayınlanmaması halinde İnsan Hakları Merkezine üye tüm avukatların istifalarını sunacağı iddia edilmişti.





BARO BAŞKANI BİLGİ ALMAK İSTEYENLERİ SAVCILIĞA YÖNLENDİRDİ





Euronews’in konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, daha önce de işkence konulu bazı raporların yayımlanmadığını, bu raporun da yayınlanmayacağını söyledi. Koranel, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve diğer gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirterek, konuyla ilgili detayı bilgi almak için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulabileceğini dile getirdi.





GERGERLİOĞLU’NDAN TEPKİ: CEVAP BEKLİYORUZ





İddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Ankara Barosu’nun hazırladığını belirttiği raporu açıklamamasına tepki gösterdi. Ankara Barosu’na “Raporlanan işkenceyi açıklamama nedenin nedir?” diye soran Gergerlioğlu, “Cevap bekliyoruz!” dedi. İnsan hakları savunucularının işkence raporunun sansür edilmesini kabul etmeyeceğini kaydeden Gergerlioğlu, “‘İşkence insanlık suçudur’ demek basit bir cümle değildir” ifadesini kullandı.

“YENİDEN YAPILANMA” ADI ALTINDA MAĞDURLARA YARDIM EDENLERE İŞKENCE







İşkence iddialarına konu olan kişilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hizmet Hareketi'nin yeniden yapılanması soruşturması” kapsamında gözaltına alınan ve ağır baskı ve işkence altında itirafçı olduğu iddia edilen bir kişinin ihbarı üzerine ülkenin farklı yerlerinden Ankara TEM’de toplandığı belirtiliyor. Bu kişilerin farklı yaş, cinsiyet ve meslek grubuna mensup olduğu bildiriliyor.