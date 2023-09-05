Kılıçdaroğlu: TÜİK suç işlediğini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı son enflasyon istatistiklerini değerlendirdi.





X hesabından yaptığı açıklamada, “Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı” diyen Kılıçdaroğlu, “TÜİK bu ‘hesaplama’ değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu” ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında da geçmişe yönelik verilerin de düzeltilmesini talep ederek emekli, işçi ve memurlar için telafi zammı yapılması gerektiğini söyledi: “Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.”



