Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: TÜİK suç işlediğini kabul etti /05 Eylül 2023 13:29

Kılıçdaroğlu: TÜİK suç işlediğini kabul etti

TÜİK’in aylık enflasyon hesaplaması ilk kez ENAG’ın hesaplamasının üzerinde çıktı. CHP lider Kılıçdaroğlu, TÜİK’in veriler üzerindeki makyajı azalttığını söylerken kurumun suç işlediğini de kabul etmiş olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı son enflasyon istatistiklerini değerlendirdi.

X hesabından yaptığı açıklamada, “Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı” diyen Kılıçdaroğlu, “TÜİK bu ‘hesaplama’ değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında da geçmişe yönelik verilerin de düzeltilmesini talep ederek emekli, işçi ve memurlar için telafi zammı yapılması gerektiğini söyledi: “Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.”

İLK KEZ ENAG’IN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon istatistiklerinde aylık enflasyon, ilk kez ENAG’ın üzerinde gösterilmişti. ENAG Ağustos ayı TÜFE oranını yüzde 8,59 olarak hesaplarken TÜİK ise yüzde 9,09 olarak kayda geçirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu: TÜİK suç işlediğini kabul etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:12:50