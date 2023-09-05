Almanya'da eğitim raporu açıklandı: Üç eyalet sınıfta kaldı

Araştırma sonucuna göre, Almanya’daki eğitim seviyesi son yıllarda genel olarak kötüleşti. Yeni Sosyal Piyasa Ekonomisi Girişimi (INSM) adına IW tarafından yapılan ‘Eğitim Monitörü 2023’ raporunda özellikle okul kalitesi, entegrasyon ve ‘gelir düzeyine bağlı eğitim başarısı’ konularında olumsuz gelişmeler yaşandı. Uzun vadeli bir karşılaştırmada, eğitim seviyesinin 2013 yılına kadar birçok alanda arttığı, ancak daha sonra sürekli olarak düşüş gösterdiği kaydedildi. Araştırmada, özellikle öğrencinin eğitim başarısının gelir durumuna olan bağlılığı arttığı gözlendi. Bu yıl 20’ncisi yayımlanan Eğitim Monitörü 2023 raporu, öğrenme başarısı, eğitim altyapısı ve çocuklara sunulan bakım imkânları gibi çeşitli 13 konu başlığı altında toplam 98 göstergeyi inceliyor.





EN BAŞARILI EYALET SAKSONYA

Araştırmaya göre, eğitimde en başarılı eyalet 63.4 puanla Saksonya oldu. İkinci sırada 57.9 puanla Bavyera, üçünü sırada ise 55.3 puanla Thüringen yer aldı. 16 eyaletin yer aldığı Almanya’da eğitim araştırmasına göre 36.4 puanla Bremen en son sırada, 39.2 puanla Berlin 15. sırada, 39.4 puanla Brandenburg 14. sırada yer aldı. Hamburg, Baden-Württemberg ve Saarland gibi eyaletler ise sıralamada ortalarda yer aldı. Eyalet karşılaştırmasında 2013’e kıyasla eğitimde durumu en çok kötüleşen eyalet ise Baden-Württemberg oldu.?









GÖÇMEN KÖKENLİLERİN SONUÇLARI DÜŞTÜ





Eğitimde en iyi eyalet olan Saksonya, özellikle eğitim desteği, okul kalitesi, araştırma alanında ve gelir durumundan bağımsız eğitim imkânı gibi konularda en yüksek notu aldı. Araştırmayı tanıtan IW kurumundan Dr. Axel Plünnecke, “Kreşler ve okullar, öğrenci kitlesinin son yıllarda çok daha heterojen hale gelmesine, giderek artan bir oranın evde Almanca konuşmamasına veya evde sadece birkaç kitap bulunmasına henüz iyi bir yanıt bulamadı. Sonuç olarak, göçmen kökenli veya eğitim açısından dezavantajlı hanelerden gelen çocukların eğitim sonuçları keskin bir şekilde düştü. Tam gün eğitimde ve hedeflenen destekte kalite eksikliği var. Uluslararası karşılaştırmalar, eğitim başarısını aile geçmişinden ayırma konusunda diğer ülkelerin Almanya’dan daha başarılı olduğunu göstermektedir” dedi.