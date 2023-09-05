İBB’nin Feshane'deki resim sergisine soruşturma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), LGBTİ+ propagandası yapıldığı ve cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiasıyla saldırıya uğradığı Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' adlı sergisi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.





19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400'ün üzerinde yapıtın sergilendiği Ortadan Başlamak adlı etkinlik 22 Haziran'da açıldı. Açıldığı andan beri tarikat ve cemaatlerin hedefi haline geldi. Artİstanbul Feshane'de günaşırı eylem gerçekleştiren İslamcılar, sergide cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların asıldığını, LGBTİ+ propagandasının yapıldığını iddia etti. İBB sergiyi iptal etmedi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama' suçundan soruşturma açtı.



