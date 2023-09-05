Samanyolu Haber /Gündem / İBB’nin Feshane'deki resim sergisine soruşturma açıldı /05 Eylül 2023 13:40

İBB’nin Feshane'deki resim sergisine soruşturma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) restore ederek hizmete açtığı Artİstanbul Feshane’de sergilenen ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergi hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), LGBTİ+ propagandası yapıldığı ve cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiasıyla saldırıya uğradığı Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' adlı sergisi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400'ün üzerinde yapıtın sergilendiği Ortadan Başlamak adlı etkinlik 22 Haziran'da açıldı. Açıldığı andan beri tarikat ve cemaatlerin hedefi haline geldi. Artİstanbul Feshane'de günaşırı eylem gerçekleştiren İslamcılar, sergide cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların asıldığını, LGBTİ+ propagandasının yapıldığını iddia etti. İBB sergiyi iptal etmedi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama' suçundan soruşturma açtı.

Başsavcılık, İBB tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu üzerindeki incelemesini tamamladı.

Başsavcılıkça, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesine başvuruldu.

Bu kişinin ifadesinde sorumlu kişinin kendisi olmadığını söylemesi üzerine savcılık, İBB Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazarak, sergideki resimlerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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