Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, 'Ülkücü kanaat önderleri' ile bir araya geldi /25 Aralık 2022 15:09

Kılıçdaroğlu, 'Ülkücü kanaat önderleri' ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "21. Yüzyılda Milliyetçilik" konferansına katıldı. Kılıçdaroğlu burada "ülkücü kanaat önderleri" ile görüştü.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'yi ziyaret etti. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "CHP Kadın Buluşması"na katılan Kılıçdaroğlu, kadınların sorunlarını dinledi ve iktidar olmaları halinde atacakları adımları anlattı.

CHP lideri, daha sonra "ülkücü kanaat önderleri" ile "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'le birlikte, "Gençlik Buluşmaları" toplantısında gençlerle görüştü.



CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Kayseri’de 62 yaşında geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden eski Kocasinan Belediye Meclisi MHP'li üyesi ve eski Erciyes Üniversitesi Rektörü İsmail Özdemir’in kardeşi Mehmet Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu’na, taziye ziyaretinde CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak eşlik etti. (ANKA)
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