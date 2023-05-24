Kılıçdaroğlu'na 'İBB'den atıldım' demişti, gerçek farklı çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube yayını yapan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk olarak soruları yanıtladı.



Kılıçdaroğlu'na “İBB'den atıldım, hani namus sözü?” diye soru soran Ozan Şimdi'nin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı.



“BİZDE TEK KRİTER LİYAKATTİR”



Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, “Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir” ifadelerini kullandı.