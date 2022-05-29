Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na linç girişimiyle ilgili flaş iddia: 'Öldürülecekti ve OHAL ilan edilecekti' /29 Mayıs 2022 11:55

Kılıçdaroğlu'na linç girişimiyle ilgili flaş iddia: 'Öldürülecekti ve OHAL ilan edilecekti'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta uğradığı saldırıya dair “Kılıçdaroğlu öldürülecekti ve OHAL ilan edilecekti” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Nisan 2019’da Ankara Çubuk’ta uğradığı saldırıya dair yeni iddialarda bulundu. Özdağ, “Kılıçdaroğlu kesinlikle öldürülecekti. Ardından da Türkiye’de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti” dedi.

“KILIÇDAROĞLU KESİN ÖLDÜRÜLECEKTİ”
Halk TV’de gazeteci İnan Demirel’in sunduğu “Asıl Mesele” programında konuşan Selçuk Özdağ, “Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye’de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti. Çok hızlı bir şekilde ilan edilecekti. Ve ardından bizler saldırıya uğradık” dedi.

DEĞİŞİM SANCILI OLACAK
Erken seçimle ilgili de konuşan Özdağ seçimin 4 Kasım’da gerçekleştirileceğini düşündüğünü söyledi. Gelecek bir yılın çok sancılı geçeceğini ve değişimin de sancılı olacağını öne süren Özdağ “Ama biz bunlara direneceğiz, milletimiz emin olsun” dedi.
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