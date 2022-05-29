Samanyolu Haber /Dünya / 'Cesaret Ödülü' sahibi Enes Kanter’e bir ödül de Oslo’dan /29 Mayıs 2022 12:06

'Cesaret Ödülü' sahibi Enes Kanter’e bir ödül de Oslo’dan

NBA yıldızı ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom, “İnsan Hakları’nın Davos’u” olarak bilinen Oslo Freedom Forum Uluslarararası Vaclav Havel Ödülü’nü aldı.

SHABER3.COM

Dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı yapılan önemli organizasyonlardan birisi olan Oslo Özgürlük Forumu (Oslo Freedom Forum) 2022’nin kapanış programı gerçekleştirildi. İlk defa 2009 yılında ABD İnsan Hakları Vakfı (HRF) tarafından, insan haklarını küresel gündemin üst sıralarına taşımak amacıyla Oslo’da konferans olarak düzenlenen program, o yıldan itibaren dünyanın dört bir tarafından gazetecilerin, aktivistlerin, bilim adamlarının, sanatçıların, politikacıların, Nobel ödülü sahiplerinin katıldığı ve dünyada yaşanan tüm insan hakları ihlallerinin masaya yatırıldığı, her yıl düzenlenen büyük bir foruma dönüştürüldü.

hizmetten.com'da yer alan habere göre bu yıl 23-25 Mayıs günleri arasında düzenlenen Oslo Özgürlük Forumu’nda dünyanın her yerinden davetliler vardı. Dünyaca ünlü aktivistler, gazeteciler, özgürlük savunucuları, politikacılar, sanatçılar ve toplumun her kesiminden katılımcılar 3 gün boyunca dünyada yaşanan zulümleri, hak ihlallerini ve mağduriyetleri masaya yatırdılar.

Oslo Özgürlük Forumu 2022’nin final gününde Enes Kanter Freedom da, Vaclav Havel Kreatif Muhalefet Ödülü’nü aldı. Ödül konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen Enes Kanter, “Doğum günümü ailemle 2015’ten beri kutlayamıyorum, onları göremiyorum. Allah’a dua ederken, ‘’Allahım ne olur bana ailemi geri ver ki birlikte olabilelim, özlemimi gidereyim.’’ diyordum. Son 3 günde Oslo’da karşılaştığım o kadar kahraman insan oldu ki, meğer Allah bana en güzel ve büyük bir aileyi göndermiş diye düşündüm” şeklinde konuştu.

Enes Kanter’in konuşmasının ardından forum kapsamında ödül alan diğer isimlerle, tüm davetliler de sahneye davet edildi. Norveç Hizmet Hareketi (DNHB) gönüllüleri de sahnede yer aldı ve hep birlikte günün anısına fotoğraf çekildi.
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