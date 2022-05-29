Rusya vuruyor, tahıl krizi derinleşiyor

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’nın deniz ticaretini engellemesi sebebiyle baş gösteren gıda krizinin bir çözüm bulunamadığı takdirde yaz aylarında daha da derinleşeceğini söyledi.







Bakan Mykola Solskyi, The New York Times’a verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna deniz ihracatını bloke etmesinin bir sonucu olarak tahıl arzındaki düşüş ve fiyatlarındaki artışın özellikle yaz aylarında ciddi bir krize yol açacağını belirtti. Çözüm bulunamadığı takdirde temmuz ayında kıtlığın küresel boyutta hissedileceğini belirtti.







Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünyadaki buğdayın dörtte birinden fazlasının bu iki ülke tarafından tedarik edilmesi sebebiyle tahıl fiyatları ciddi oranda artmış ve kıtlık tehlikesi ortaya çıkmıştı. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, The New York Times’a verdiği demeçte “Ülkelerin şu anda hala bazı rezervleri var ve hala bunun bir şekilde kendi kendine çözüleceğine dair genel bir umut barındırıyorlar. Ancak temmuz veya ağustos aylarında tahılların tükendiğini ve fiyatların aşırı yüksek olduğunu gördüklerinde, dünya çok fazla duygu göstermeye başlayacak. Bundan dolayı sorunlar çıkacaktır” dedi.





Ukrayna’daki savaşın ülkenin önemli bir bölümünde tahıl üretimini imkânsız hala getirmesine ek olarak Rus kuvvetlerinin Karadeniz’de birçok limanı ele geçirerek veya ablukaya alarak Ukrayna’nın buğday, arpa, mısır, ayçiçeği tohumu gibi tahıl ürünlerinin ihracatını engellemesiyle krizin daha da büyüdüğü görülüyor. Bakan Solskyi, Ukrayna’nın ihracatının Rusya tarafından engellenmesinin sadece kendilerinin değil aynı zamanda dünyanın ortak problemi olduğunu belirtti.







Küresel seviyede olası bir gıda kriziyle karşılaşmamak için Birleşmiş Milletler nezdinde taraflar arasında ortak bir çözüm bulunarak problemin aşılmaya çalışıldığı fakat Rus yetkililerin Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında deniz yollarının açılması önerisini reddettiği biliniyor. Bakan Solskyi ise Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki tüm taleplerin yanlış olduğunu düşündüklerini vurguladı. Tarım Bakanı’na problemin çözümü için anlaşmaya varılmasının ne kadar olası olduğu sorulduğunda, Solskyi “Birden 10’a kadar bir ölçekte beş veririm” şeklinde konuştu.





Ukrayna’nın kara yolu, demir yolu ve diğer alternatifleri kullanarak tahıl ihracatına mümkün olduğunca devam etmesine rağmen gıda krizinin önlenmesi için deniz yoluyla ihracatın önünün açılmasının elzem olduğu belirtiliyor. Tarım Bakanı da “Deniz olmadan sorunu tamamen çözmek imkânsız” diyerek deniz yoluyla tahıl ihracatı yolunun açılmasının önemini vurguladı. The New York Times, Ukrayna’dan kara yoluyla ihracat yapmanın kamyonların günlerce sıra beklemesini gerektiren sınır kapılarından geçmeleri anlamına geldiğini belirtirken demiryolu ile ihracat gibi diğer seçeneklerinde lojistik olarak ciddi problemler doğurduğunu açıkladı. Kara yolları ile optimum seviyede yapılabilecek olan ihracatının ise ayda üç milyon ton gıdanın tedarik edilebilmesi anlamına geleceği ve bu miktarın ülkenin normalde ihraç ettiği seviyenin yaklaşık üçte ikisine tekabül ettiği ifade edildi.







Son olarak Ukraynalı çiftçilerin depolamış oldukları tahılların Rus kuvvetlerince çalındığını iddia etmeleri üzerine Bakan Solskyi uluslararası tüccarları çalıntı Ukrayna tahılını satın almamaları konusunda uyardı ve çalıntı tahıldan kâr edenleri cezalandırmaya çalışacaklarını söyledi. Bakan, “En azından bununla meşgul olan tüccarlar için yaptırım isteyeceğiz” dedi.