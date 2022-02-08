Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'nda Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama /08 Şubat 2022 20:33

Kılıçdaroğlu'nda Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama

Gelecek seçimlerin normal tarihinde yapılması durumunda mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı yönündeki tartışmaya değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de uygulanabilir bir anayasa yok. O nedenle Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı entellektüel olarak tartışılabilir." ifadelerini kulandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 yayınında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(Savcı Sayan'ın CHP'den 'A4 kağıtları üzerinde namaz kılıyordum' açıklaması) Bahsettiği bina bu bina. Mescitimiz de var. Gelip namaz kılabilirdi. Saptırma, doğru değil.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

(Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması) Bir hukuk devletinde olsak bunlar tartışılmaz. AİHM kararına uymam diyorsunuz. AYM'nin kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Bu tablo içerisinde bu tartışmalar sadece Erdoğan'a yarar. Erdoğan'a çıkacak diyecek ki 'Cumhurbaşkanlığı'ma engel çıkarıyorlar.' Bu yüzden çıkar sandığı yapalım.

İstanbul seçimlerinde. YSK 4 oy pusulasından 1'i yanlıştır dediler. 4'ünü iptal etmediler. Niçin? Erdoğan'dan izin alamadığı için.

Türkiye'de uygulanabilir bir anayasa yok. O nedenle Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı entellektüel olarak tartışılabilir.

"KORKMA, SANDIĞI GETİR DİYORUZ"

Anayasayı bende biliyorum ama nereye başvuracaksınız?  Biz bu gerçekten yola çıkarak diyoruz ki: 'Sandığı getir.' Milletin hakemliğine başvuracağız. Korkma, sandığı getir diyoruz. Bugün olmazsa yarın bu sandığı getirecek.

(Bahçeli'nin üçüncü kez adaylık açıklaması) Bahçeli'nin şöyle bir özlemi var: CHP'nin kendisini hedef almasını istiyor. Biz oradan kaçınıyoruz, ciddiye almıyoruz. Bahçeli'yi ciddiye almıyoruz, o da Saray'dan talimat alıyor.

Bahçeli de biliyor ki Anayasa değişmeden Erdoğan'ın aday olmayacağını biliyor. Değiştirsinler, güçleri yetiyorsa.

ERDOĞAN'A YARGI VE BASIN GÖNDERMESİ

(Erdoğan'ın basın ve yargı açıklamaları) Hiç olmadığı kadar yargı bağımlı. Erdoğan'ın bir açıklaması bir kişinin mahkum edilmesi için yeterlidir.

Birçok örnek gösterebiliriz. Yargı bağımsız değil. Herkes çekiniyor, korkuyor yargıçlar da dahil. Tabi içinde namuslu insanlar da var. Hala hukukun üstünlüğünü savunan hakimler var. Böyle savcılar da var. Ama müthiş bir dejenerasyon var. ''
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